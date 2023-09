Openings­avond café-discotheek in Ermelo eindigt in chaos op straat: ‘Dit is niet wat je wilt’

Het had een feestelijke openingsavond moeten worden in hun nieuwe café-discotheek Down Under in Ermelo, waar ze na sluitingstijd trots en tevreden op terug zouden kunnen kijken. In plaats daarvan werd het een chaos in de Stationsstraat, met vechtende jongeren en een politiemacht met honden. ,,Dat was voor ons ook wel overweldigend.’’