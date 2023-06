Stukje varen op de randmeren? Niet meer doelloos dobberen, maar plannen in de app

Jan (82) uit Harderwijk regelde tegoedbon­nen voor gratis boodschap­pen voor minima: ‘Ging boven verwach­ting goed’

De inflatie is op het hoogste niveau sinds meer dan veertig jaar. En dat merken we onder meer in de supermarkt. Hoe kunnen we in deze dure tijden nog een beetje leuk - lees voordelig - boodschappen doen? Jan van der Kolk (82) uit Harderwijk is voorzitter van de werkgroep ‘Harderwijk geeft warmte’, die gezinnen helpt met tegoedbonnen voor gratis boodschappen. ,,In oktober is onze laatste ronde, hopelijk is het daarna niet meer nodig.”