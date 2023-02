Veel aandacht voor energietransitie in Harderwijk, kamerleden en provinciale politici op bijeenkomst

‘Veluwse vetkoning’ gaat 5 miljoen criminele winst terugbeta­len

In de miljoenenfraude rond Biodiesel Kampen BV betaalt de voormalig eigenaar 5 miljoen euro aan crimineel geld aan de Staat, meldt de officier van justitie vandaag. Het is de eerste van twee vorderingen die nu rond zou zijn in het fraudeschandaal rond Biodiesel die in 2019 ten onder ging. Het Openbaar Ministerie werkt nog aan een zaak waarin rond de 70 miljoen euro gevorderd wordt.

31 januari