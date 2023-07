Verdachte van mishandeling aangehouden bij politieactie Van der Valk-hotel Harderwijk

Harderwijk hoopt uiterlijk na de zomer van 2024 een nieuwe burgemees­ter te hebben

Harderwijk moet uiterlijk na de zomer van 2024 een nieuwe burgemeester hebben. Tot die tijd zal een waarnemer het stokje overnemen van Harm-Jan van Schaik (48), die na de zomer afzwaait. Wie dat wordt, is nog niet bekend. De gemeenteraad hoopt hier in september duidelijkheid over te kunnen geven.