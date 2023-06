Wat komt er nou onderin de oude bieb in Harderwijk? ‘Uitermate geschikt voor horeca of winkel’

School Landstede moet stormbaan delen met wijkbewo­ners in Harderwijk

Op voormalig kazerneterrein Kranenburg-Noord in Harderwijk kan school Landstede met de semi-militaire en veiligheidsopleiding een eigen plek krijgen, naast de ongeveer vierhonderd woningen die de gemeente hier wil bouwen. De studenten en hun stormbaan kunnen bijdragen aan het behoud van de militaire uitstraling van het terrein. Of de school hier blijft is nog onduidelijk.