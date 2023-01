Wesley de Klein wil afscheid met een knal: ‘We zien wel waar het schip strandt’

Fatale nacht in Harderwijk veranderde vele levens: via portofoon kwam noodkreet ‘We zijn ingesloten’

In januari 1998 wordt Harderwijk opgeschrikt door een gruwelijke gebeurtenis. Midden in de nacht krijgt de brandweer een melding over een woningbrand. Tien bewoners worden opgevangen in een café, maar er worden er nog twee vermist. Een van hen is niet thuis, de andere overleeft de brand niet. Ook twee brandweerlieden komen om het leven. Een kwart eeuw later is het litteken nog altijd niet verdwenen.

27 januari