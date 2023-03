Wouda, onlangs ontslagen bij Excelsior’31, vanaf komend seizoen trainer van VVOG

Derde klasse Verzorg­ster van EFC’58 krijgt een druk weekje: kater na een nederlaag en een waslijst aan blessures

Aan de topper in de derde klasse B tegen Hoevelaken hield EFC’58 niet alleen een kater door de 0-3 nederlaag over, maar ook een waslijst aan blessures. Door het verlies deed de ploeg van trainer Bert van den Brink geen goede zaken in de strijd om de periodetitel en raakt de tweede plaats voorlopig uit het zicht.