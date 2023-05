Zakelijk DVS’33 blijft door winst meedoen om periodetitel

Dit is waarom langs tulpenrou­te in Zeewolde protestpam­flet­ten aan bomen hangen: ‘Absurd plan’

De Tulpenroutes zijn geopend in Flevoland. Onder andere in het buitengebied van Zeewolde en ook op de velden nabij de Nijkerkerbrug bloeien de tulpen in vele kleuren. Nóg wel... In afwachting van hoog bezoek uit Lelystad en Den Haag wijzen de boeren in dit gebied de tulpenbewonderaars op de plannen van Defensie.