Zakelijk DVS’33 blijft meedoen om prijs

Na een jaar zonder dodenher­den­king worden nu weer kransen gelegd in Elspeet: 'Dit moet je koesteren'

Na een jaar zonder dodenherdenking in Elspeet werd er dit jaar weer officieel herdacht. En dat bleef niet onopgemerkt, want een paar honderd mensen woonden de herdenking bij. Er heerst vooral opluchting dat er nu ook in Elspeet weer officieel wordt stilgestaan bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. ,,Het is heel belangrijk, want jonge kinderen gaan dit anders op een gegeven moment vergeten.’’