Nieuw onderdeel programma Nationale Sportweek Harderwijk: Iedema Gezonde Werkvloer Building Run

De Nationale Sportweek begint komende vrijdag, 15 september, weer in Harderwijk. Dit is een initiatief van het NOC*NSF en laat zien hoe gezond en vooral leuk sporten en bewegen is. In samenwerking met de gemeente Harderwijk, sportaanbieders, scholen, kinderdagverblijven, woon-zorglocaties en Landstede Sport & Bewegen is er de hele week van alles te doen.