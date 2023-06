Aannemer doet opmerkelijke vondst: groot aantal botten in waterput Hardinxveld-Giessendam

Was het fel tegen fel of mishandel­de W.G. jarenlang zijn ex-vrouw? ‘Patroon van kleineren­de opmerkin­gen’

,,Elke dag vond hij wel iets dat ik niet goed had gedaan.’’ Volgens een Papendrechtse werd ze in haar huwelijk zes jaar lang psychisch mishandeld door de 36-jarige W.G.. Ook zou hij zijn kinderen hebben geslagen. Haar ex stond donderdag terecht.