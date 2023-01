Agnes heeft al 900 waxinelichthouders gemaakt van oude fietskettingen: ‘Alles verkopen voor goede doel’

Koor bedolven onder reacties na eenmalig suc­ces-optreden in Holland’s Got Talent

De Ambachtse dirigent Peter Overduin kan er niet over uit: na het optreden van zijn koor Inspire2Live in Holland's Got Talent is hij bedolven onder reacties uit het hele land. ,,Ik had best wel wat verwacht, maar het ontplofte gewoon. Uit het hele land kwamen berichten van mensen die het prachtig vonden, maar ook van mensen die me een hart onder de riem staken.’’

30 januari