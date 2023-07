Inbreker steelt kluis en donatiepot uit egelopvang: ‘Al ons geld voor voedsel, medicijnen en vitamines is weg’

Ferry van Jaarsveld is verbijsterd en zit vol vragen. Hoe kan het dat een inbreker ’s nachts toegang wist te krijgen tot het gebouw van de egelopvang in Papendrecht? En hoe haalt iemand het in zijn hoofd van deze stichting de kluis en en de donatiepot te stelen? „Het is te triest voor woorden”, zegt de beheerder.