BM van Houwelingen bouwt vijftig appartementen aan de Buitendams in Hardinxveld-Giessendam

Crownpoint blijft tóch opvangplek Oekraïners, verhuizing naar Stadskan­toor voorlopig van de baan

De 835 Oekraïense vluchtelingen die nu in en rondom het Dordtse kantoorgebouw Crownpoint zijn gevestigd, verhuizen eind dit jaar toch níet naar het naastgelegen Stadskantoor. Zij blijven in ieder geval tot eind 2024 in het huidige pand. De sloop van Crownpoint en daarop volgende woningbouw langs de Spuiboulevard heeft namelijk vertraging opgelopen.