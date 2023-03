Brand op schip op scheepswerf in Hardinxveld-Giessendam: één persoon naar het ziekenhuis

Straks niet alleen over viaduct naar Sliedrecht centrum, maar ook door fietstun­nel: ‘Zo snel mogelijk’

De bedoeling is dat mensen vanuit de nieuw te bouwen wijk Sliedrecht Noord straks niet alleen over een viaduct kunnen om naar het centrum te gaan, maar óók gebruik kunnen maken van een fietstunnel bij het treinstation. Om dát aan te leggen moet alleen waarschijnlijk wél even (een deel van) het treinverkeer worden stilgelegd. ‘Doe het zo snel mogelijk, zodat minder mensen er last van hebben.’