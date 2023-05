Brandweer redt paard uit sloot in Hardinxveld-Giessendam

De vader van Willem Jan begon al in 1950 aan dit boek, nu heeft hij het afgemaakt

Zijn vader Aart was er in 1950 al aan begonnen en nu heeft Willem Jan Nederlof de klus afgemaakt: een boek over de geschiedenis van Nieuw-Lekkerland en Kinderdijk. ,,Onze voorouders hebben nogal wat moeite moeten doen om hier te overleven. Dat was bepaald geen sinecure.’’