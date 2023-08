De Koperen Knop zoekt nieuwe museumdirecteur

Leerlingen Het Tweespan in Giessen­burg winnen prijs omdat zij het meest naar school lopen of fietsen

De leerlingen van basisschool Het Tweespan in Giessenburg lopen of fietsen vaker naar hun school dan andere basisschoolleerlingen in de Alblasserwaard. Daarom heeft de school de regionale Verkeerschallenge gewonnen. Het gaat om een aantal van 79 procent.