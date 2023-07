Dit najaar meer duidelijkheid over toekomst Hardinxveldse buitenbaden

Hoe zwembad De Duikelaar veranderde van trefpunt tot plantenbak

De buitenbaden van De Duikelaar in Hardinxveld-Giessendam liggen er al jaren verwaarloosd bij. Er was een reddingsplan in de maak, maar daardoor werd vorige maand plotseling een streep gezet. Toch lijkt er goed nieuws aan te komen. En waarom ook alweer werd het zwembad in de jaren 70 talloze keren landelijk nieuws?