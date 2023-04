Geen taal, geen rekenen; alles aan de kant voor de Koningsspelen

Iedereen zit in zijn maag met volle daklozenop­vang, maar geen extra bedden vanwege ‘aanzuigen­de werking’

De ontsteltenis over gebrek aan slaapplaatsen bij het Leger des Heils is groot in de Dordtse gemeenteraad: hoe kan het dat in de stad mensen de nacht op straat moeten doorbrengen? Maar extra slaapplaatsen komen er niet.