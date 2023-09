Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Hardinxveld-Giessendam vandaag

Ava is nog maar 12, maar staat nu al uren stil als levend standbeeld: ‘In 2019 begonnen na een workshop’

Eindeloos stilstaan, niet te veel knipperen met je ogen en vooral het gevoel negeren als iets jeukt: dat is de kunst van een levend standbeeld zijn. De Sliedrechtse Ava Kloens (12) weet dat als geen ander, al vier jaar leeft zij zich in personages in als ‘de rattenvanger van Sliedrecht’ en ‘het meisje op reis’. Zaterdag onthult zij haar nieuwe act op het Sliedrechtse Living Statues and Art Festival.