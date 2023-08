Hardinxveldse begraafplaats Spindermolen kan straks weer 15 jaar vooruit

Brandweer­korp­sen nemen het tegen elkaar op bij brandweer­wed­strijd Werkendam

Een grote brandweeroefening in Werkendam moet zaterdag 2 september uitmaken welk brandweerkorps het meest vakbekwaam is op het gebied van brandbestrijding. De landelijke finale van deze vaardigheidstoets valt samen met de viering van het 300-jarig bestaan van het Werkendamse korps. Daarom is er ook een open dag in de kazerne.