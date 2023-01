Hardinxveldse wethouder roept inwoners op: ‘Verkoop je woning aan een plaatsgenoot’

Ze doet haar uitspraken op de website van de gemeente. Daarin schrijft ze over wonen en woningbouw in Hardinxveld-Giessendam, haar eigen portefeuille.

,,De gemeente moet voor woningen zorgen, krijg ik veel te horen. Dit is voor een deel zeker waar. Maar dit heeft alleen betrekking op nieuwbouw. Dus bij het uitbreiden van het aantal woningen, voor onze jeugd, senioren of gezinnen die graag groter willen wonen. Daarbij kijken we naar de vraag van onze inwoners. En ook naar welke woningen we nodig hebben in Hardinxveld-Giessendam. Onze nieuwbouwwoningen gaan hoofdzakelijk naar Hardinxveld-Giessendammers, dat hebben we de afgelopen jaren bijgehouden.”