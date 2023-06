Kaartverkoop Hardinxveldse Speel-In gaat beginnen

Verbreding A15 tussen Papen­drecht en Gorinchem in ijskast: ‘Dit is een enorme domper’

,,Dat de minister de A15 niet wil verbreden, is een enorme domper. Niets minder dan dat.’’ Ramon Pardo, regiowethouder verkeer en vervoer voor de Drechtsteden en Gorinchem, kan er kort over zijn: het is een hard gelag dat minister Mark Harbers de verbreding van de snelweg tussen Papendrecht en Gorinchem in de ijskast zet.