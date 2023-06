Kans op overwegend bewolkt weer in Hardinxveld-Giessendam vanochtend

Er wordt veel vaker ingebroken in Dordrecht dit jaar: ‘We hebben uw hulp nodig om het op te lossen’

Er wordt veel vaker ingebroken in Dordrecht dit jaar. Het aantal woninginbraken staat nu al op 44, ten opzichte van elf vórig jaar. ,,De politie stelt veel in het werk om inbraken te voorkomen. Dat kunnen we niet alleen, daarbij hebben wij uw hulp nodig.”