Lekker weer in Hardinxveld-Giessendam vandaag

Held van Zuidland liep met lood in schoenen naar de stip: ‘Maar het liep daarna wel lekker licht terug’

In een ware nacompetitiethriller plaatste Zuidland zich ten koste van tweedeklasser Tricht voor de halve finale. Zaterdag is, ook in Zuidland, eersteklasser Oranje Wit de volgende horde op weg naar de eerste klasse. ,,Ik proef ook de twijfel binnen de club of we wel moeten promoveren. Maar als speler ga je voor het hoogst haalbare.”