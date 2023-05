Meedenken over water: Hardinxveld-Giessendam vraagt bewoners om hulp voor nieuw plan

Wandelaar doet ‘lugubere vondst’ in grasveld en belt politie: ‘Ze twijfelde of het van een mens of dier was’

Een vrouw die in het afgelopen weekend met haar hondje in Giessenburg rondliep, trof in het gras wel iets heel frappants aan. Een schedel en een wervelkolom. ,,Ze belde omdat ze twijfelde of het van een mens of dier was.’’