Nog nooit zoveel sportwagens tegelijk in Hardinxveld-Giessendam, dit is waarom

Hardinx­velds Roparun­team komt met legpuzzel voor het goede doel: ‘Aboutaleb vond het een leuk idee’

Hoe draag je in coronatijd een steentje bij aan de Roparun? Door in te spelen op wat Nederland het afgelopen jaar massaal is gaan doen: puzzelen. Speciaal voor het 30-jarig bestaan van de estafetteloop is een cartoonpuzzel ontworpen. Team293 Steamwork uit Hardinxveld-Giessendam zit erachter.