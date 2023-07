Stevige buien met een enkele keer onweer in Hardinxveld-Giessendam vandaag

Anne-Lynn (15) is voor de tweede keer winnares van Gorcumse Literatuur­prijs: ‘Eigenlijk doe ik maar wat’

Wie schreef het mooiste verhaal of gedicht over het thema tolerantie? De juryleden van de Gorcumse literatuurprijs 2023 hadden de afgelopen weken de ‘uitdagende taak’ om voor zes verschillende categorieën een winnaar te kiezen. Onder de winnaars is Anne-Lynn Knibbe (15) uit Gorinchem met haar gedicht Tolerantie zonder grenzen. Extra bijzonder: in 2020 won ze de schrijfwedstrijd ook al eens. Ze vertelt erover.