Update Drukte op de weg door gesloten Heinenoord­tun­nel, maar ellenlange files blijven uit

Het was maandagochtend drukker op de weg vanwege de gesloten Heinenoordtunnel. Wie over de N57, A16 of A17 reed, moest rekening houden met de nodige vertragingen. Vooral op de wegen richting Dordrecht was het druk.