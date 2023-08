Stukken minder escalaties door inzet wijk-GGD’er bij overlastgevers in geestelijke nood in Hardinxveld

UPDATE Brand verwoest rieten dak van huis in Noordeloos: ‘De bewoonster met haar kind riep dat we weg moesten’

‘Er is brand, jullie moeten eruit!’, zo waarschuwde een moeder en haar kind twee Poolse bewoners die in het achterhuis van een boerderij aan de Noordzijde in Noordeloos wonen. Een brand zorgde woensdagochtend voor flinke schade aan de rieten kap. Het vuur was rond 11.00 uur onder controle. ,,We hebben met omwonenden en een goede brandmelder erger kunnen voorkomen.”