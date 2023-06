Vandaag helder weer in Hardinxveld-Giessendam

Camera­dicht­heid Hardinx­veld-Giessendam boven het landelijk gemiddelde, ruim tweehon­derd camera's in totaal

Misdrijf gepleegd in de gemeente Hardinxveld-Giessendam? Dan kan de politie van 218 camera's de beelden opvragen in de jacht op daders. Teruggerekend naar vierkante kilometers is dat hoger dan in de rest van Nederland, maar lager dan in de rest van Zuid-Holland.