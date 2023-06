Vandaag lekker weer in Hardinxveld-Giessendam

Puffen, zweten en de schaduw opzoeken op snikheet Wantijpop: ‘Ik hoor de muziek vanaf hier ook wel’

Het is puffen en vooral lommerrijke hoekjes zoeken tijdens een bijzonder warme editie van Wantijpop in Dordrecht. Waar de waterratten vooral het zwembad en de oevers van het Wantij opzoeken, doen festivalgangers gewoon het park aan. Want warm of niet, Wantijpop is wederom een walhalla op het gebied van muziek, eten, drinken en activiteiten. Tot in de late avond.