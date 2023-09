Een zomer om snel te vergeten? In Harlingen regende het dit jaar juist minder dan normaal

Aanvaller Sahraoui van sc Heerenveen debuteert in Noorse selectie

Osame Sahraoui is voor het eerst opgenomen in de selectie van de nationale voetbalploeg van Noorwegen. De aanvaller wordt beloond voor zijn goede competitiestart bij sc Heerenveen. Hij was in drie competitieduels goed voor twee doelpunten en een assist.