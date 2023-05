Harlingen verlengt crisisnoodopvang op riviercruiseschip

Bezoekers vanaf vandaag welkom bij tulpenfes­ti­val in Flevoland: ook nieuwe 'selfievel­den' open

Vanaf vrijdag zijn bezoekers weer welkom langs de velden van het grootste tulpengebied in Nederland. Niet in de Bollenstreek, maar in de Noordoostpolder in het noorden van Flevoland ligt dit gebied met meer dan 2000 hectare aan tulpen. Verschillende fiets- en autoroutes rondom Emmeloord voeren langs de bloemen. Uitstappen en de velden betreden mag niet, behalve op de ‘selfievelden’, nieuw dit jaar bij het tulpenfestival in Flevoland.