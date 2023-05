Overtocht naar Wadden goedkoper: rederij Doeksen schaft brandstoftoeslag per 1 juni af

Heerenveen voetbalt in oranje voor KiKA: ‘De strijd tegen kinderkan­ker winnen we alleen als we het samen doen’

Heerenveen voetbalt zaterdag de wedstrijd tegen FC Emmen in een volledig oranje tenue voor het goede doel. De Friese club wil met een speciaal tenue in de kleur van de Stichting Kinderen Kankervrij (KiKa) aandacht vragen en geld ophalen voor de strijd tegen kinderkanker. ,,Die winnen we alleen als we het samen doen”, zegt de voetbalclub op Instagram.