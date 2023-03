SodM waarschuwt voor veiligheid op Noordzee door groeiende drukte

Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) waarschuwt voor de veiligheid op de Noordzee doordat het daar steeds drukker aan het worden is. Dat is onder meer het gevolg van het groeiend aantal windparken op zee, staat in een dinsdag verschenen rapport.

De bouwactiviteiten op zee zijn nodig, maar moeten ‘niet gepaard gaan met grotere veiligheidsrisico’s’, stelt de toezichthouder. ‘Er komen meer en meer vaarbewegingen rondom en binnen windparken. Ook het gebruik van windparken voor bijvoorbeeld het kweken van voedsel op zee, zoals zeewier, oesters of mosselen zorgt ervoor dat er veel nieuwe risico’s bij komen’, stelt het SodM vast. Daarbij is er meer activiteit op de Noordzee van olie- en gasbedrijven.

De toezichthouder wijst in het rapport ook op de toename van het aantal incidenten met gas in de afgelopen jaren. ,,Door de krappe arbeidsmarkt moeten netbeheerders steeds meer werk uitbesteden aan aannemers, en meer tijdelijk personeel inhuren. Dit kan de veiligheid in gedrang brengen”, concludeert het SodM. De toezichthouder gaat ‘ongewenst gedrag’ en de oorzaken van gasexplosies dit jaar verder onderzoeken.

De organisatie gaf onlangs al aan dat een gasexplosie in Zoetermeer in februari vorig jaar kon ontstaan doordat netbeheerder Stedin zijn zaken niet goed op orde had. Drie mensen raakten toen zwaargewond.

Het SodM gaat ook toezien op de veiligheid van experimenten met waterstof voor de verwarming van huizen in woonwijken. ,,Doel is de veiligheid te borgen, zodat bewoners en omwonenden met recht vertrouwen hebben in waterstof als energiedrager”, aldus de instantie.