Geen club meldt zich voor WK-held Andries Noppert: ‘Dat doet iets met me, ik ben ook niet van steen’

Het Nederlands elftal speelt begin september twee cruciale EK-kwalificatiewedstrijden. Met Justin Bijlow geblesseerd en Jasper Cillessen uit beeld lijkt dit het moment voor de rentree van Andries Noppert. Maar de held van het WK in Qatar heeft momenteel ook zo zijn problemen. Hij was er gisteren eerlijk over na een middag van fouten bij Heerenveen - Sparta: 1-3.