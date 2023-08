Zwolle wil miljoenen investeren om straten dementie­vrien­de­lijk en toekomstbe­sten­dig te maken

Stoeptegels, vijvers, wegen, riolering en bomen. We zien ze elke dag: wandelen, fietsen of rijden er elke dag langs of overheen. Maar er is veel ruimte voor verbetering, ziet de gemeente. Zwolle moet rekening gaan houden met bijvoorbeeld dementerende inwoners, maar ook het klimaat. En dat gaat miljoenen kosten.