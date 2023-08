Als niemand het verwacht, kondigt Boudesteyn vertrek bij PEC aan: hoe nu verder in Zwolle?

Wanneer het op bestuurlijk vlak eindelijk rustig lijkt bij PEC Zwolle, kondigt de volgende wisseling van de wacht zich aan: Marcel Boudesteyn vertrekt als technisch directeur. Wie hem opvolgt is nog niet bekend en dat is iets waar de club de tijd voor neemt. Duidelijk is wel dat er behoefte is aan stabiliteit. Wordt het ooit nog rustig in Zwolle?