Bewolkte ochtend in Hattem

Met video Brandweer IJsselland heeft nu ook blusrobot: dit apparaat kan overal naar binnen

Veiligheidsregio IJsselland kan vanaf eind juni ook een blusrobot inzetten wanneer bij brand een gebouw op instorten staat, explosiegevaar dreigt of de rook te dik is. Het is dan te onveilig voor brandweerpersoneel om naar binnen te gaan. Maar de blusrobot, slechts 75 centimeter breed, kan zijn weg vinden in complexe gebouwen.