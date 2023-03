Bewoners appartementen bij Boni in Hattem vinden parkeren ‘geen probleem, maar wel irritant’

Familie ontgoo­cheld na ‘aanslag’ op huis in Zwolle: 'Voor zoiets als dit waren we al die tijd al bang’

Een explosie verwoest op woensdagavond niet alleen de voordeur van de familie Mercan, maar ook hun vertrouwen in politie en gemeente Zwolle. Een ogenschijnlijk onschuldige ruzie is uitgedraaid op een aanslag, en die zagen de bewoners van een huurhuis aan de Welle al langere tijd aankomen. ,,Hier had een kind een arm of been kwijt kunnen raken.”