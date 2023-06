Brand in historische toren Hattem is aangestoken, zeggen omwonenden: ‘Ze hebben het vaker geprobeerd’

Met video Grote brand in Zwolle verwoest huurhuis van David, Mike en Robin: ‘Woonden er net een paar weken’

Terwijl David (19) in bed het koelste plekje in huis heeft gevonden, begint het boven hem ineens te knetteren en te flitsen. Brand! En die had zondagmiddag op de hoek van de Rembrandtlaan en Hobbemastraat in Zwolle heel wat anders kunnen aflopen. Grote, zwarte wolken boven de stad. ,,Het belangrijkste is dat je er nog bent.”