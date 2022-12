Dinette beleeft gekkenhuis in Buenos Aires tijdens WK-finale: ‘Sommigen verlieten vriendin om naar finale te kunnen’

met videoEen gekkenhuis noemt Dinette Neuteboom de feestvreugde in Buenos Aires. De Nederlandse heeft de WK voetbal finale tussen Argentinië en Frankrijk in het centrum van de stad gekeken. ,,Het plein Casa Rosada loopt helemaal vol.’’

Je zal maar in het land zitten dat zondag wereldkampioen is geworden. Zoals Dinette Neuteboom uit Hattem die daar bij haar vriend was die daar woont en in een restaurantje vlakbij het Casa Rosadaplein de wedstrijd heeft gekeken. ,,Het is een gekkenhuis hier, maar superleuk om mee te maken. Iedereen is mooi uitgedost, maakt muziek en gaat de straat op. We konden ook thuis kijken, maar hebben er voor gekozen om dat hier te doen. Het is zo super gezellig!’’

Doodstil op Casa Rosada

Die gezelligheid begon zondagmorgen al op tijd, vertelt Neuteboom. ,,Normaal is het openbaar vervoer altijd goed geregeld. Maar vandaag zijn ze eerder gestopt vanwege de voetbal. Mijn vriend moest eigenlijk tot 13.00 uur werken en is om 10.00 uur al naar huis gestuurd anders kwam hij niet thuis. We keken uit op het plein Casa Rosada. Normaal is het daar mega druk en rijden er wel 10 bussen in 1 minuut. Nu was er helemaal niks. Doodstil. Je zag er niemand.’’

Volledig scherm Argentijnen vieren de gewonnen WK-finale op straat. Inzet: Dinette Neuteboom. © Dinette Neuteboom

Niet zo gek natuurlijk, want iedereen in Argentinië keek naar de uiteindelijk krankzinnige finale. Waarvoor, zo weet Neuteboom, sommige Argentijnen zelfs hun huis hebben verkocht om in Qatar de finale bij te wonen. ,,Of hun vriendin hebben verlaten om dezelfde reden. Voetbal is hier zo belangrijk. Het brengt vreugde en blijdschap.’’

Ontlading en tranen

Die vreugde en blijdschap veranderde compleet in een grafstemming toen Frankrijk met twee doelpunten de stand gelijktrok. ,,Dat was echt een domper. Dan weet je dat je je mond moet houden en niet zoiets als nuchtere Hollandse moet zeggen ‘ach jongens het komt wel goed’. Zóveel spanning. Niet te harden. Ze zijn ook zo gepassioneerd die Argentijnen.’’

Maar toen kwam toch die ontlading. De beslissende strafschoppenserie bezorgde Argentinië de wereldtitel. ,,Het restaurant stond op z’n kop! Iedereen ging uit z’n dak’’, schetst Neuteboom de situatie. ,,Ook het keukenpersoneel en bediening stond te dansen. Gehuild werd er ook. Tranen van geluk. Prachtig!

En in korte tijd stroomden de mensen de straat op richting het beroemde plein waar het elftal ook gehuldigd wordt. Ik hoop daar wel bij te zijn natuurlijk. Dit mag je niet missen. En voor nu bekijken we het spektakel vanaf ons balkonnetje.’’

Volledig scherm Argentijnen vieren de overwinning op Frankrijk WK voetbal 2022 © Dinette Neuteboom

