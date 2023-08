Dit is hoe PEC Zwolle de sfeer in het stadion op een positieve manier wil verbeteren

PEC Zwolle gaat met zogenaamde vakcoördinatoren de strijd aan om de sfeer in het stadion te verbeteren. Dat kan de club wel gebruiken na ruim 83.000 euro aan boetes in de afgelopen twee seizoenen. ,,We denken dat je met een positieve benadering veel bereikt”, zegt supporterscoördinator John van Dijk.