Biograaf Anton de Goede zoekt rond Wapenveld naar sporen van succes­schrij­ver Heere Heeresma

Wat ging er door Heere Heeresma heen? De 19-jarige Amsterdamse knaap werd ergens in de herfst 1951 door zijn voogd afgeleverd bij De Dreef in Wapenveld, oneerbiedig een ‘psychopatenasiel’ genoemd. Of het aan zijn verblijf te danken is of niet, hij werd een echte successchrijver. Nu wordt er over hém geschreven.