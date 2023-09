Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Hattem vandaag

Vader uit Wezep die voor ogen van zoon (13) op moeder instak krijgt celstraf en tbs: ‘Enorme impact’

Meerdere keren stak hij met een mes in op zijn echtgenote op 4 december vorig jaar. Daarom is C.J. (47) uit Wezep nu veroordeeld tot twee jaar cel, tbs met voorwaarden en het betalen van 15.000 euro aan het slachtoffer. Hun 13-jarige zoon was getuige van de steekpartij; hij zag het door de spijlen van de trap en riep toen: ‘Papa, houd op. Ga een shaggie roken in de schuur.’