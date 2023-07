Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Hattem vandaag

update Festivals stoppen in verband met verwacht noodweer : ‘Veiligheid staat voorop’

De codes geel, oranje en rood fungeren als stoplichten voor evenementen en festivals, nu is er weer een hagelbui onderweg. Wildeburg in Kraggenburg heeft de stekker eruit getrokken, de Havendagen in Zeewolde en festival Zeldzaam Mooi in Zwolle stoppen eerder dan de bedoeling was en Deventer op Stelten staakt de laatste optredens tijdens Poolshoogte en Hoogtevrees.