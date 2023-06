Heldere dag in Hattem

met video Water! Als dorstige honden storten marathonlo­pers in Zwolle zich op bekertjes van Jelmer (34): ‘Mooi werk’

De omstandigheden tijdens de halve marathon in Zwolle waren door de warmte zwaarder dan anders. Gelukkig is daar bij de Turfmarkt een waterpost, die voor de vele lopers als geroepen komt. Als een militaire operatie delen ze duizenden bekertjes en honderden sponzen uit. Maar als de grote meute in aantocht is, raken de tafels angstvallig leeg... ‘Rustig!’