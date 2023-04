Marsman zegeviert in openingsrit Tour du Loir et Cher

Met video DHL-chauf­feur krijgt psychologi­sche bijstand na dodelijk ongeluk Wezep: 'Hij kan het niet bevatten’

De chauffeur van het DHL-bestelbusje die dinsdagmiddag betrokken was bij een dodelijk ongeluk in Wezep, kan niet bevatten wat er is gebeurd. Zijn werkgever meldt verder dat de man psychologische bijstand krijgt.