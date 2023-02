Meisjes uit Hattem krijgen mooie beloning na teruggeven bijzonder kistje: ‘Ze zijn enorm verwend’

Bussen blijven morgen in noorden en oosten rijden ondanks staking, treinver­keer mogelijk wel stilgelegd

Vervoerder Arriva meldt dat zijn bussen morgen gewoon rijden in het noorden en het oosten van Nederland, ondanks een staking in het streekvervoer in die regio’s. Volgens een woordvoerster zal de staking alleen betrekking hebben op het treinverkeer. In hoeverre treinen blijven rijden, kan zij nu nog niet zeggen, dat wordt pas morgenochtend duidelijk.

